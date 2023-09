"Two and a Half Men"-Star Ashton Kutcher und Mila Kunis zeigen ihr Zuhause: Fans weltweit staunen

Mila Kunis und Ashton Kutcher haben ihre Türen geöffnet und einen Einblicke in ihre eigenen vier Wände in Beverly Hills gegeben. Die Bilder lassen die Fans weltweit staunen. Geht noch mehr Luxus?

Willkommen auf "KuKu Farms" – ein Ort, an dem sich Luxus mit Nachhaltigkeit vereint: Die Rede ist von dem Anwesen des Ehepaars Ashton Kutcher und Mila Kunis in Beverly Hills. Auf der Instagramseite "houseaddictive" werden hauptsächlich Beiträge über moderne, schicke Häuser hochgeladen. Nun tauchte auch das Anwesen der beiden Schauspieler dort auf. In Form von einer Bilderreihe gewährten sie ihren Fans einen ausführlichen und durchaus spektakulären Blick in ihre eigenen vier Wände.