"plan b: Rezepte gegen Ärztemangel": Info zur neuen Folge der ZDF-Sendereihe

Hausärzte werden – besonders auf dem Land – dringend gesucht. Der Arzt mit dem stets offenen Ohr, der seine Patienten bestens kennt, gehört offenbar weitgehend der Vergangenheit an. Es scheint so, als würde es den verständnisvollen Bergdoktor bald nur noch im Fernsehen geben. Ältere Ärzte, die die Pensionsgrenze erreichen, finden keine Nachfolger mehr, die ihre Praxis übernehmen. Besonders aufs flache Land will niemand mehr. Zu schlecht ist dort die Infrastruktur, zu teuer die Praxis selbst, für die Jungärzte einen teuren Kredit aufnehmen müssen. Und das bei der Aussicht, rund um die Uhr täglich beschäftigt zu sein. Der Film "Rezepte gegen Ärztemangel" aus der ZDF-Sendereihe "plan b" spürt Lösungsmöglichkeiten im einsamen Norwegen sowie im Schwarzwald auf.

Blick nach Norwegen und in den Schwarzwald

In Hammerfest hat die Gynäkologin Ingrid Petrikke Olsen vor allem zwei Probleme erkannt: Jungärzte scheuten die Verantwortung, kilometerweit als einzige verfügbar zu sein. Zudem fehlten ihnen die sozialen Kontakte vor Ort. Olsen hat an der örtlichen Uni eine Außenstelle gegründet, in der sich angehende Mediziner bewähren können, unter anderem mit ärztlichen Hausbesuchen. Inzwischen wollen viele der an der Uni Studierenden in der Region bleiben.