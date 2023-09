"Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch?": TV-Kritik zum Auftakt der neuen ARD-Showreihe

Heute Abend gibt es in der neuen Showreihe von Moderator und Arzt Eckart von Hirschhausen viel zu sehen und zu staunen, wenn Menschen zeigen, zu welchen spektakulären Höchstleistungen sie im Stande sind. Zum Start sind unter anderem Vanessa Mai und Joachim Llambi dabei.

"Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch?"

Weg von der pummeligen Maus, noch konzentrierter hin zu den durchtrainierten Menschen: Eckart von Hirschhausen, ausgebildeter Arzt, Ex-Klinikclown, Moderator und ARD-Quotenbringer, hatte zuletzt die "Frag doch mal die Maus"-Show hinter sich gelassen und die Moderation der Sendung an Esther Sedlazek übergeben. Mit der neuen Reihe "Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch?" möchte er nun wieder durchstarten. Es soll um die Frage gehen, welche Höchstleistungen im menschlichen Wunderwerk-Körper möglich sind. Es mischen sich einmal mehr Quiz-Unterhaltung und Hintergrundinformationen zu einem griffigen Showkonzept. Start-Gäste sind unter anderem Vanessa Mai und Joachim Llambi.

Zwei Promi-Teams kämpfen in der Sendung um eine Gewinnsumme von 20.000 Euro, die dann einem guten Zweck zugeführt werden soll. Punkte sammeln kann man bei verschiedenen Herausforderungen, bei denen auch die Kandidaten ihre Fitness und Gelenkigkeit unter Beweis stellen müssen. Immerhin geht es um die Frage: "Was kann der Mensch?".

Eckart von Hirschhausen ist mit der neuen, auf ihn zugeschnittene Reihe sehr zufrieden. "Ich freue mich sehr auf diese neue Sendung. Besonders auf den Bodypainter Johannes Stötter, der aus menschlichen Körpern unglaubliche Illusionen zaubert", sagte er im Vorfeld. "Spannend wird es, wenn Strongman Volker Bauer das Seil bei einem Bungee-Sprung mit purer Muskelkraft halten will. Und die Extremsportlerin Stefanie Millinger zeigt, wie biegsam der menschliche Körper mit jahrelangem Training werden kann. Da kann sich jeder an Beweglichkeit noch was abschauen!"