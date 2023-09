Royals ändern "Suits"-Drehbuch wegen Meghan

Die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle – nun bekannt als Herzogin Meghan – war sieben Staffeln lang in der Serie "Suits" zu sehen, bis sie eine Beziehung mit Prinz Harry einging, den sie 2018 heiratete. Aufgrund der Ehe nahm sie Abschied von der populären Anwalts-Serie. Doch auch auf die anderen Beteiligten der Produktion hatte die Beziehung einen großen Einfluss, bereits bevor das Paar den Bund der Ehe einging. Dies berichtete Serienschöpfer Aaron Korsh nun gegenüber dem US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter".

Aus "papperlapapp" wird "bullshit"

So verriet der 56-Jährige, dass das britische Königshaus verlangte, dass ein Wort im Drehbuch gestrichen werden solle. Ursprünglich sollte Meghan in einer Folge den Begriff "poppycock" sagen, was auf Deutsch "papperlapapp" bedeutet. Jedoch kann der zweite Teil des Wortes auch "Penis" bedeuten. Deshalb befürchteten die Royals laut Korsh, dass der Ausschnitt der Episode so bearbeitet werden könnte, dass es den Anschein mache, Meghan hätte etwas Anstößiges gesagt.