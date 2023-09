Oliver Pochers Vater hatte einen Schlaganfall: TV-Format abgesagt

Sei es neues Essen in Thailand oder ein langer Trip zwischen Portugal und Spanien – Comedian Oliver Pocher und seinen Vater Gerhard stellen sich gemeinsam jedem TV-Abenteuer. 2020 wurde zum ersten Mal bei RTL die Doku-Soap "Pocher und Papa auf Reisen" ausgestrahlt, in der die Pochers von einem Kamerateam bei ihren Reisen um den Globus begleitet werden. Vorerst kommt kein neues Land dazu, wie Oliver Pocher am Dienstag auf Instagram verriet. Grund dafür sind die Folgen eines Schlaganfalls, den Gerhard Pocher im vergangenen Jahr erlitten hatte.

"Genießt die Zeit mit eurer Familie und euren Eltern"

In einem emotionalen Beitrag teilte Oliver eine Fotoreihe von sich und seinem Vater. Darunter schrieb der 45-Jährige: "Heute wird mein Vater ein Jahr älter. Was für ein Jahr liegt hinter ihm. Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert." Doch mit der Hilfe der Ärzte "hat mein Vater nochmal mehr als Glück gehabt und sitzt zu seinem Geburtstag schon wieder eigenständig und ohne Hilfe am Schreibtisch und erledigt seine geliebte Finanzbuchhaltung."