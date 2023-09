"Smash Mouth"-Sänger Steve Harwell gestorben

Smash Mouth hatten Ende der 90er- sowie Anfang der 2000er-Jahre einige Hits. 1997 hatten sie mit der Single "Walking on the Sun" ihren Durchbruch. Zwei weitere Songs – "All Star" und ein Cover des Monkees-Klassikers "I'm a Believer" – gewannen durch ihren Einsatz im ersten "Shrek"-Film an Popularität.