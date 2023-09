"Dallas"-Star Gayle Hunnicutt gestorben: Todesursache unbekannt

Von 1989 bis 1991 verdrehte sie J.R. den Kopf: Drei Staffeln lang verkörperte Gayle Hunnicutt in der Erfolgsserie "Dallas" die Geliebt des von Larry Hagman gespielten Protagonisten. Jetzt ist Hunnicutt mit 80 Jahren gestorben. Nach Berichten britischer Medien starb die Schauspielerin bereits am 31. August. Die Todesursache ist jedoch nicht bekannt.

Letzte Rolle in der Krimiserie "Die Profis"

Bevor sie "Dallas"-Fans mit ihrer Darstellung der Vanessa Beaumont verzauberte, war Hunnicutt bereits in einigen TV-Produktionen zu sehen gewesen – vor allem in europäischen Produktionen wie der britischen Serie "Sherlock Holmes", da sie den USA den Rücken gekehrt hatte und nun in Europa lebte. Mit "Dallas" folgte dann der Erfolg auch in ihrem Heimatland. Im britischen Fernsehen endete auch Hunnicutts Karriere als Schauspielerin: In der Krimiserie "Die Profis" hatte sie 1999 ihre letzte Rolle.