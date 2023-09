"Das perfekte Dinner"-Gastgeber tischt polarisierende Beilage auf

Start der fünften Staffel der Datingshow

"Bachelor in Paradise": Wer findet die Liebe? Wer muss die Koffer packen?

Mit "Bachelor in Paradise" bekommt die Liebe in traumhafter Kulisse eine zweite Chance. Kandidaten und Kandidatinnen die beim RTL-Format "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" vergeblich nach einem Partner suchten, können es in der fünften Staffel der Datingshow erneut versuchen. Dieses Jahr gibt es erneut tatkräftige Unterstützung vom Ur-Bachelor Paul Janke.

