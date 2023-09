Robert Geiss warnt vor fiese Abzocke von Betrügern

Als "schrecklich glamouröse Familie" haben die Geissens eine treue Zuschauerschaft bei RTLZWEI. Der Name der Millionärsfamilie steht für Jetset und Reichtum. Genau das machen sich nun offenbar Betrüger im Internet zunutze, die versuchen, Fans der Reality-Stars abzuzocken.

"Bitte antwortet diesen Betrügern nicht"

Auf offenkundige Betrugsversuche bei Instagram reagierte Robert Geiss nun mit einem eigenen Posting auf der Social-Media-Plattform: "Liebe Community, ihr wisst, dass in den sozialen Medien nicht alles echt ist und leider auch immer wieder Betrüger ihr Unwesen treiben", richtete der Unternehmer sich an seine Follower. "Zur Zeit gibt es mehrere Accounts, die behaupten, in unserem Namen mit Fans und Followern Kontakt aufzunehmen", schreibt Geiss weiter.