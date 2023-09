"Helene Fischer Show" kehrt ins ZDF zurück!

Helene Fischer performte während ihrer "Rausch"-Tour zuletzt in Köln. Ihr Auftritt in Düsseldorf wird für die beliebte "Helene Fischer Show", die am ersten Weihnachtsfeiertag im linearen TV zu sehen sein wird, aufgezeichnet. Der Ticketvorverkauf hat nun begonnen. Fotoquelle: 2023 Getty Images/Andreas Rentz