"Der Amsterdam-Krimi: Der Tote aus dem Eis": TV-Kritik sechsten Teil der ARD-Reihe mit Hannes Jaenicke

In "Der Amsterdam-Krimi: Der Tote aus dem Eis" (Erstausstrahlung 2022) widmet sich Regisseur Ismail Şahin den brutalen Geschäftspraktiken des Fischereigewerbes und einer erschreckenden Form der modernen Sklaverei. Zunächst jedoch soll Pollack, getarnt als Hafenarbeiter, helfen, einen Dealer-Ring um den Drogenboss Ramirov (Sieger Sloot) zu zerschlagen, der seine Ware mittels Fischlieferungen in die Niederlande einschleust.

Doch just in dem Moment, als die Ermittler die verbrecherische Gruppe auffliegen lassen wollen, entdecken die Gangster eine Leiche im Frachtraum und brechen die Rauschgiftübergabe ab. Ein herber Rückschlag für Pollack und seinen niederländischen Kollegen Bram de Groot (Fedja van Huêt).

Die gefundene Leiche gibt Rätsel auf

Doch auch die gefundene Leiche des indonesischen Matrosen gibt dem deutsch-niederländischen Duo Rätsel auf: Ist der Mann tatsächlich durch einen Unfall ums Leben gekommen? Pollacks und de Groots schrecklicher Verdacht verhärtet sich, als der junge indonesische Seemann Jojo (Vietha Luong) auftaucht und ein heimlich gefilmtes Video präsentiert, welches den Mord an einem Meeresschutz-Kontrolleur auf hoher See zeigt. Schon bald wird Jojo, der als sogenannter Seesklave auf einem Schiff gefangen gehalten wurde und in Amsterdam vor seinen Peinigern fliehen konnte, zum wichtigsten Zeugen der Ermittler. Bis ein junges Aktivistenpaar (Joost Koning und June Yanez) ins Visier der Verbrecher gerät und Pollack und de Groot vor eine zusätzliche Herausforderung stellt.