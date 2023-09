"Black Mirror"-Dreh: Miley Cyrus spricht über ihre Panikattacke

2018 mussten Miley Cyrus und ihr damaliger Mann Liam Hemsworth dabei zusehen, wie schlimme Waldbrände ihr Haus in Malibu in Schutt und Asche legten. In der TikTok-Serie "Used To Be Young" blickte die Sängerin nun auf das traumatische Ereignis zurück – und verriet, weshalb der Dreh der Netflix-Serie "Black Mirror" noch Jahre später Panikattacken bei ihr ausgelöst habe. Die Arbeiten an der Produktion seien zu dem Zeitpunkt gelaufen, als die Woolsey-Feuer in Malibu ausgebrochen seien, erinnerte sich Cyrus: "Ich war in Südafrika, aber [die Episode] fand in Malibu statt, es war also ein echter Trip."