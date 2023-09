Gewinnspiel: Gewinne den Hunde-Ratgeber "Hundherum gesund und glücklich"!

Hier bleiben keine Fragen offen: In diesem Ratgeber für Hundefreunde beantworten die Autoren anhand neuester Erkenntnisse verschiedene Fragen rund um die Ernährung, Sozialisation und Erziehung der Vierbeiner. Wir verlosen 5 Exemplare.

Zum Buch

Was braucht ein Hund, um sich an der Seite seines Menschen wohlzufühlen? Hunde sind schon lange keine Wölfe mehr und wurden im Laufe der Domestikation an ein Leben mit dem Menschen angepasst. Die Autoren haben es sich zur Aufgabe gemacht, anhand von aktuellen Studien, praktischen Übungen und cleveren Zusammenfassungen, Hundebesitzern dabei zu helfen, ihren Hund noch besser kennenzulernen. Beginnend mit der Domestikationsgeschichte klären sie Fragen zu Sozialverhalten, Ernährung, Erziehung und dem Gefühlsleben des Hundes. Eine Lese-Reise für alle, die ihren Hund "Hundherum gesund und glücklich" machen möchten.