"ARD History: Kinder des Exils – Flucht vor Pinochet": Kritik zur Doku - Ärzte-Gitarrist Rod Gonzalez erinnert sich

Wie erging es Kindern, die nach dem Putsch Pinotchets mit ihren Eltern in die Bundesrepublik und die DDR geflohen sind? - Die Geschwister Claudia und Rodrigo mit ihrer Mutter vor dem Abflug ins Exil nach Hamburg. Fotoquelle: rbb / Claudia Gonzales

Camilo Pereda beim Hausaufgaben machen in Ost-Berlin. Die DDR nahm damals 2.000 Exilchilenen auf. Im Westen waren es 4.000. Fotoquelle: rbb / Camilo Pereda

Paulo und seine Eltern überlebten das Pinochet-Regime nach dem Sturz Allendes in Rostock. Die DDR gewährte 2.000 Chilenen Asyl. Fotoquelle: rbb / Paulo Martin

Am 11. September 1973 stürzte Armeegeneral Augusto Pinochet mit einem blutigen Militärputsch die Regierung des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende in Chile. Wie erging es Kindern, die damals mit ihren Eltern in die Bundesrepublik und die DDR geflohen sind? - Erste Stunden im Exil. Fotoquelle: rbb / Camilo Pereda