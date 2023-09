"Verschwörung": Kritik zur Stieg-Larsson-Verfilmung um Lisbeth Salander

Claire Foy überzeugt in der Stieg-Larsson-Verfilmung "Verschwörung" als männertötende Rächerin. Abgesehen davon wirkt das Geheimdienst-Spektakel jedoch blutleer und glatt.

Vielleicht liegt es am feministischen Zeitgeist, der patriarchale Gewalt immer offener infrage stellt: Lisbeth Salander, die taffe Hackerin, die Frauen-schlagende Männer bestraft, scheint ungebrochen populär. Und so bekam die einstige Romanfigur aus der Feder des 2004 verstorbenen schwedischen Autors Stieg Larsson nach der "Millennium"-Trilogie und David Finchers 2011er-Adaption 2018 bereits ihre dritte filmische Umsetzung in neuer Besetzung.