"RTL Fußball-Länderspiel: Deutschland – Japan": Alle Infos zur TV-Live-Übertragung

Es war ein WM-Auftakt zum Vergessen und die entscheidende Hypothek, die ein Weiterkommen der Nationalmannschaft in Katar verhinderte: Innerhalb von acht Minuten holten Ritsu Doan und Takuma Asano das DFB-Team auf den Boden der Tatsachen zurück und schossen Japan zu einem 2:1-Sieg. Bekanntermaßen gelang es Hansi Flicks Mannschaft nicht mehr, das Ruder herumzureißen, Deutschland flog bereits in der Vorrunde aus dem Turnier. Zur Heim-EM 2024 soll alles besser werden, doch auch in den vergangenen Testspielen im Sommer präsentierte sich die Nationalelf alles andere als überzeugend.