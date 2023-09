"Der Hundeprofi": Trainerin mit genialem Trick bei panischem Hund im Auto

Da fährt der Dackel gar nicht drauf ab: In der aktuellen Folge von "Der Hundeprofi – Rütters Team" (samstags, 19.10 Uhr, VOX) hat es Hundetrainerin Ellen Marques mit einem weit verbreiteten Problem zu tun, nämlich mit panischer Angst vorm Autofahren. Ferdinand, der Dackel der Hartmanns, ist ein ganz besonders schwerer Fall, wie Frauchen Katrin sagt: "Egal, ob wir zehn Minuten unterwegs sind, eine halbe Stunde oder vier: Es wird in einem durchgezittert."

Der Stress im Auto

Martin Rütter weiß auch, warum so viele Hunde nicht gut Autofahren können: "In 99 Prozent der Fälle, wo ein Hund Stress hat im Auto, hat es immer diesen Hintergrund, dass die Hunde nicht vernünftig daran gewöhnt wurden", so der Hundetrainer. Viele würden direkt vom Züchter oder Tierheim ins Auto bugsiert, ohne zu wissen, wie ihnen geschieht. Die Folge: Übelkeit, Erbrechen und die Verknüpfung beim Hund: Autofahren = schrecklich.