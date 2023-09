"ZDF.reportage: Hauptschulklasse 9a": TV-Kritik zur neuen Folge

Die ZDF-Reportage-Reihe gewährt einen Einblick in den Alltag einer Schule in Köln-Kalk. Ein Ort, an dem große soziale Missstände herrschen. Wie sehen die Hürden, Interessen und Konflikte der Heranwachsenden aus, die ihre Grundsteine für die Zukunft legen wollen?

ZDF.reportage: Hauptschulklasse 9a Reportage • 10.09.2023 • 16:00 Uhr

Köln-Kalk ist nicht nur als multikultureller Stadtteil mit einer tiefgreifenden Geschichte bekannt, sondern auch als Schauplatz der Comedy-Serie "Hausmeister Krause". Hauptdarsteller Tom Gerhardt wurde 2011 zum Ehrenbürger von Köln-Kalk ernannt. Selbst Rapper Eko Fresh erwähnte in einigen Songs den Stadtteil – um auf die sozialen Missstände aufmerksam zu machen, die dort herrschen. Aufgrund einer hohen Kriminalitätsrate, von Armut und Arbeitslosigkeit gilt Köln-Kalk als "Problemviertel" und landete unter anderem wegen diverser Drogenrazzien in den Schlagzeilen. Doch mit purer Stigmatisierung und abgedroschenen Klischees kommt man beim Blick auf ein deutsches Großstadtviertel wie Köln-Kalk gewiss nicht weiter. Denn auch hier leben ganz normale Menschen, unter ihnen natürlich auch viele Kinder und Jugendliche, die etwas aus sich machen wollen. So wie die Schüler der "Hauptschulklasse 9a", die für eine dreiteilige "ZDF.reportage" von Philipp Lutz begleitet wurden.

Intensiver Einblick in den Unterrichtsalltag Hier wird endlich mal ganz genau hingesehen: Sechs Monate lang war der Filmemacher dabei, er erhielt intensive Einblicke in den Unterrichtsalltag der Klasse an der Adolph-Kolping-Hauptschule. Er unterhielt sich mit einigen der jungen Protagonisten ausführlich über ihr Leben: Macht ihnen Schule Spaß? Was machen sie gerne in ihrer Freizeit? Was sind ihre Lieblingsfächer? Was nervt sie am Unterricht?

Bereits in der ersten Folge "Jogginghose war gestern!" gibt es viel Redebedarf, vor allem der Dresscode scheint ein großer Diskussionspunkt zwischen der Klasse und Klassenlehrer Sascha Vrzogic zu sein. Auch die neue Sitzordnung sorgt für Unruhen zwischen den Schülern. Zum Beispiel möchte der 15-jährige Saif nicht in der letzten Reihe sitzen, weil er Angst hat, sich nicht mehr konzentrieren zu können.

Seine Noten möchte er keinesfalls gefährden, weil er später Bauingenieur werden will. Deswegen gibt er sich in der Schule besonders Mühe, weil sich nach dem Schuljahr zeigen wird, wer es in die 10b schafft, um den Realschulabschluss zu machen. "Es gibt natürlich ein paar Tage, wo man halt gar keinen Bock darauf hat", erklärt er. "Aber ich möchte später einen guten Beruf haben. Deswegen strenge ich mich jetzt schon an."

"Man weiß ja nie, was auf den Straßen ist" Zudem werden Saif und seine Klassenkameradin Charline in ihrem privaten Umfeld und ihrer Freizeit begleitet. Während der ambitionierte Jugendliche über seine Zeit im Irak spricht, zeigt Charline, die sich nach der Schule oft mit ihrer Freundin Kim trifft, ihr Leben bei ihrer alleinerziehenden Mutter. "Ich finde unser Verhältnis schon gut", verrät die 15-Jährige. Trotzdem gibt es einige Dinge, die die Jugendliche als nervig empfindet. So wie die Uhrzeiten, zu denen sie abends immer zu Hause sein muss. "In Kalk verläuft sich alles", erklärte die Mutter, "man weiß ja nie, was auf den Straßen ist."

Ähnlich wie Maria Speths Dokumentarfilm "Herr Bachmann und seine Klasse" (NDR/ARD) greift die "ZDF.reportage" typische Hürden auf, die gefühlt jeder Schüler hat – von Probleme bei den Hausaufgaben und Ärger mit dem Lehrer bis hin zur Suche nach Perspektiven. Oder, um es in den Worten von Klassenlehrer Vrzogic zu sagen: "Ich weiß, du kannst dir Mühe geben. Und ich werde dir weiterhin auf den Keks gehen. Weil ich möchte, dass du besser wirst."

Die drei Episoden sind ab Montag, 4. September, in der ZDFmediathek abrufbar und werden am Dienstag, 12. September, 15.00 Uhr, auf ZDFinfo gezeigt.

