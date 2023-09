„Entführt – 14 Tage überleben“: Das müsst ihr über den RTL-Streifen wissen

Ein Krimidrama basierend auf einer wahren Gegebenheit. Der damals elfjährige Johannes Erlemann wird am 6. März 1981 entführt. Gefordert werden 3 Millionen Mark, welche seine Mutter Gaby auf sich allein gestellt auftreiben muss. Denn sein Vater Jochem sitzt im Gefängnis und das gesamte Vermögen der Familie ist eingefroren. Wie konnte es so weit kommen?

Eine spektakuläre Geschichte

Jochem Erlemann war in den 70er Jahren ein sehr erfolgreicher Investor mit dem Talent, aus Nichts Gold zu machen. Dabei ging jedoch nicht immer alles mit rechten Dingen zu. Die Staatsanwaltschaft war ihm bereits vor der Entführung auf der Spur – schaffte es jedoch bisher nicht, ihn mit handfesten Beweisen zu fassen. Stattdessen lebte Jochem gemeinsam mit seiner Familie in Saus und Braus, feierte glamouröse Partys und umgab sich mit den Reichen, den Stars, Finanzhaien und Politikern. Was er nicht ahnte: In seinem Umkreis befanden sich auch die Verbrecher, welche nun seinen Sohn festhielten. Das Kartenhaus, welches Jochem sich aufgebaut hatte, war endgültig über ihm zusammengebrochen. Letztendlich wird sogar vermutet, dass er selbst hinter der Entführung seines Sohnes steckt.