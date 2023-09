"Sommerhaus der Stars" 2023: Ekeln Moderatoren Claudia Obert aus dem Sommerhaus?

Die deutsche Unternehmerin und Selfmade-Millionärin Claudia Obert war zuletzt eine der prominenten Bewohnerinnen des „Sommerhauses“. Der im September 1961 geborene Medienstar lebt heute in Hamburg-Eppendorf mit dem 25 Jahre alten Webdesigner Max Suhr zusammen. Obert nahm bereits an mehreren TV-Shows wie „Promi Big Brother“ und „Kampf der Reality-Stars“ teil. Eine leicht provokante Autobiografie mit dem vielsagenden Titel „Life is a Party!“ hat sie ebenfalls publiziert.

Die News und Tuscheleien über Claudia Obert verdichten sich seit Kurzem. So wird in Medien behauptet, es hätte einen schroffen Eklat im „Sommerhaus“ gegeben, der sich um die Promi-Unternehmerin dreht. Falls an den Gerüchten um Obert etwas dran ist, wären diese Streitereien nicht die ersten im Leben der Millionärin. Die Situation ruft Erinnerungen an alte Erlebnisse in der Sendung „Promis unter Palmen“ wach. Schon hier wurde die Trash-Queen von Teilnehmern gemobbt. Als Details zum Mobbing bekannt wurde, erntete Claudia Obert eine Menge Sympathie und moralische Unterstützung seitens der Zuschauer.

Ausstrahlung

Ob die Moderatoren des „Sommerhauses“ 2023 zu weit gegangen sind, erfahrt ihr bei der Ausstrahlung vom "Sommerhaus der Stars". Ein genaues Datum zur Veröffentlichung gibt es noch nicht. Laut RTL soll die neue Staffel im "Spätsommer" erscheinen. Die Dreharbeiten der Show begannen am 15. Mai und sind bereits seit mehreren Monaten abgeschlossen. In den letzten Jahren erschienen neue Staffeln stets im September oder Oktober. Außerdem hat RTL nun verraten, dass die Reality-Show "Are You The One" am 18. August erscheint. Aus diesem Grund wird das "Sommerhaus der Stars" wahrscheinlich nicht im August released. Vermutlich wird die Ausstrahlung ähnlich wie in den letzten Jahren im September oder Oktober dieses Jahres erscheinen. Die Folgen werden deutlich schneller veröffentlicht als bei anderen Reality-Shows: "Das Sommerhaus der Stars" läuft in der Regel gleich zwei- bis dreimal pro Woche auf RTL.