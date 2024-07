"The Real Housewives of Munich": Das haben die High-Society-Ladys früher gemacht

Schon seit 2006 laufen im US-amerikanischen Fernsehen diverse Serien der „The Real Housewives“-Reihe. Vor Kurzem hat es das Reality-Format auch ins deutsche Fernsehen geschafft – in Form von „The Real Housewives of Munich“. Falls du dich fragst, was die sechs Protagonistinnen gemacht haben, bevor sie reiche Hausfrauen geworden sind, erfährst du es hier.

Die 37 Jahre alte Natalie Fuchs ist keine gebürtige Münchnerin, sondern stammt aus Düsseldorf. Von dort aus zog sie zunächst in die Schweiz, wo sie als Immobilienmaklerin tätig war. In die bayerische Landeshauptstadt verschlug es sie, weil sie hier die Liebe ihres Lebens suchte. Die fand sie in ihrem reichen Ehemann. Sie liebt es, zu tanzen und sich durch Sport fit zu halten. Zudem widmet sie sich mit Leidenschaft ihrer Mini-Maltipoo-Hündin Sissi.

Joana: Modedesignerin und Ladenbesitzerin

Die 46-jährige Joana Danciu wurde in Rumänien geboren und ist auch in dem osteuropäischen Land aufgewachsen. Mit 18 Jahren zog sie nach München, wo sie bis heute lebt. Ihre große Leidenschaft gilt der Mode, mit Be Glamorous by Joana hat sie ein eigenes Label etabliert. Die von ihr entworfenen Kleidungsstücke verkauft sie in ihrem eigenen Geschäft sowie online. Mit ihren Kreationen verwischt sie regelmäßig die Grenzen zwischen Mode und Kunst. Dadurch schafft sie Luxuskleidung, die auch im Alltag tragbar ist. Zudem tritt sie als Künstlerin in Erscheinung und durfte ihre Werke bereits in verschiedenen Galerien präsentieren.