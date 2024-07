Johann Lafer und die beste Pommesbude Deutschlands

In der Sat.1-Sendung „Drei Teller für Lafer“ müssen drei Hobbyköche den Österreicher von ihrem kulinarischen Können überzeugen. Warum Johann Lafer dabei immer noch etwas lernt und welche Rolle Burger King in seinem Leben gespielt hat, erzählt er im prisma-Podcast.

"Von mir erwartet man das besondere Etwas"

Der TV-Koch stellt sofort zu Beginn fest: "Es gibt nichts gegen Pommes einzuwenden., denn Kartoffeln sind nicht ungesund". Was Imbissbuden so ungesund macht, sind nicht die Pommes an sich, sondern das viele Fett, das im Essen enthalten ist. In Johann Lafers Pommesbude sähe das anders aus: "Ich würde ständig daran arbeiten, wie man diesen hohen Fettverbrauch und -gehalt verringern könnte." Kompromisse würde der Sternekoch übrigens nicht eingehen, wenn es um seine Produkte geht. "Von mir erwartet man das besondere Etwas", gibt er zu bedenken. Sollte Johann Lafer also eines Tages wirklich eine eigene Pommesbude eröffnen, können sich Besucher nicht nur auf leckere, sondern auch auf gesunde Pommes freuen.