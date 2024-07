ZDFroyal: Dänemarks Königskinder: Alle Infos zur Doku über den dänischen Adel

Dänemarks Königshaus erlebt einen bedeutenden Wandel: König Frederik X. tritt die Nachfolge seiner Mutter an, während sein Sohn Kronprinz Christian mit 18 Jahren ins Rampenlicht rückt. Das ZDF beleuchtet die Veränderungen und Herausforderungen, die auf die königliche Familie zukommen.

ZDFroyal: Dänemarks Königskinder Reportage • 23.07.2024 • 20:15 Uhr

Als am 14. Januar 2024 nach der Abdankung seiner verwitweten Mutter Margarethe der neue König Frederik X. sein Amt antrat, rückte zugleich dessen Sohn Christian als neuer dänischer Kronprinz in den Fokus. Sein 18. Geburtstag wurde mit einem Galadiner auf Schloss Amalienburg in Kopenhagen gefeiert. Der Konprinz, der nun allerlei Repräsentationsaufgaben seines Vaters übernehmen darf, hielt auch gleich eine verantwortungsbewusste, viel gelobte Rede. Der 1,98 Meter große dänische Thronfolger fällt laut "Bunte" nicht nur durch seine Redegewandtheit, sondern auch durch "dunkle Haare, helle Augen und verträumten Blick" besonders auf. Mama Mary und selbst der 1,83 Meter große Papa Frederik, Segler, IOC-Mitglied und Grönland-Durchquerer mit dem Schlittenhund, wirken nebst seinen drei Geschwistern Isabella, Vincent und Josephine neben ihm recht klein. Im übrigen ist er der einzige männliche Thronfolger Europas in seiner Generation.

In der neunten Ausgabe von "ZDFroyal" über Europas Königskinder fragt sich die Königshaus-Expertin Julia Melchior, was sich ab sofort für den neuen Kronprinz und dessen Familie alles ändern wird. "Mehr Pflicht, mehr Präsenz, mehr Verantwortung", heiße es jetzt für den volljährig gewordenen Royal, so wird von Julia Melchior prophezeit. Bislang war über den in Kopenhagen lebenden Thronfolger und seine Geschwister nur wenig bekannt. Dänemarks Königskinder, die öffentliche Schulen besuchen, seien bisher "ohne medialen Druck und mit viel Nestwärme" aufgewachsen.

Anders als noch ihr Vater Frederik konnte sich der Nachwuchs bisher im geschützten Raum selbstbewusst und frei bewegen. Frederik und dessen Bruder hingegen wurde einst eine Kinderfrau (Extramor) zur Seite gestellt, die auf Aussehen und Ordnung zu achten hatte.

"On pleure pas", lautete die Devise des Vaters, des französischen Grafen Monpezat. Kein Wunder, dass Frederik das anders macht – Teamwork ist nun im dänischen Königshaus angesagt. Dass den royalen Titel nur tragen darf, wer auch fleißig repräsentiert, dafür hat allerdings bereits Christians Großmutter Margarethe II., ähnlich wie in England, gesorgt. Mit dem Entschluss, den Kindern ihres Zweitgeborenen Joachim die royalen Titel und kostspielige Privilegien zu entziehen, hatte sie für viel Zwist in der Familie gesorgt,

