Jan Ullrich über Kumpel Til Schweiger: "Ich bin da für ihn"

Das ist bisher über Til Schweigers Zustand bekannt

Eine große offene Wunde am Bein von Til Schweiger soll sich so stark entzündet haben, dass es zu einer Blutvergiftung gekommen sein soll. Zum Glück konnte man die Amputation verhindern. Doch es kam die nächste schlechte Nachricht. Es wurde bekannt, dass Til Schweiger ein Problem am Herzen hat und ihm ein Stent eingesetzt werden muss. Leider soll die offene Wunde an seinem Bein so schlecht heilen, dass diese nötige Operation aktuell noch nicht möglich sei. In dem Zustand könnte es sonst zu Komplikationen kommen.