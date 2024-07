"Das ist meine Tour!": Kritik zum Porträt über Radprofi Biniam Girmay

Tatsächlich gibt es sie noch: Sportarten, in denen zumeist weiße Athletinnen und Athleten um Erfolge und ihren Platz kämpfen. Der Radsport gehört dazu. Seit 1903 nahmen über 10.000 Radrennfahrer an der Tour de France teil, doch nur sechs von ihnen waren schwarz. Einer der wenigen Topfahrer unter ihnen ist derzeit der 24-jährige Biniam Girmay. Er fährt fürs belgische Top-Team Intermarché-Wanty, das auch 2024 bei der Tour de France dabei war.

Die Dokumentation, die im Rahmen des "Summer of Champions" bei ARTE läuft, bietet seltene Einblicke in die Welt des afrikanischen Radsports. 2018 wurde Biniam Girmay dreifacher Junioren-Afrikameister – im Straßenrennen, im Einzelzeitfahren sowie im Mannschaftszeitfahren. Dennoch war sein Weg in den europäischen Straßenradsport keineswegs vorgezeichnet. Biniam Girmay setzte sich jedoch Schritt für Schritt durch. Als erster afrikanischer Radprofi gewann er 2022 einen Klassiker: Gent-Wevelgem. Beim Giro d'Italia 2022 trug er sich als erster Eritreer die Etappensiegerliste ein. Früh in der Saison 2024 gewann er die Surf Coast Classic in Australien. Auch bei der Tour, die am 21. Juli mit einem Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza zu Ende geht, war er erstmals 2023 dabei.