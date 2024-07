"Der Bergdoktor"-Star Rebecca Immanuel singt Schlager: Kollegin reagiert auf Auftritt

Rebecca Immanuel versorgt als Dr. Vera Fendrich für ihre Patienten in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Doch die 53-Jährige hat neben der Schauspielerei eine weitere Leidenschaft - das Singen von Schlager. Ihren neuen Song präsentierte Rebecca Immanuel in der letzten Ausgabe von "Immer wieder sonntags". Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

"Der Bergdoktor"-Star mit musikalischem Talent

Fans von Rebecca Immanuel kennen die Schauspielerin längst als Sängerin. 2020 veröffentlichte sie bereits ein Weihnachtsalbum. Ihr Gesangstalent präsentierte sie zudem in der ProSieben-Sendung "The Masked Singer". In der zweiten Staffel der Kostüm-Show war sie als Göttin zu sehen. Nun treibt der "Bergdoktor"-Star die musikalische Karriere weiter voran und stellte ihren neuen Song "Ich wünsch mir" in der Sendung von Stefan Mross vor.