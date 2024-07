"Wunder unserer Erde – Das große GEO Quiz": Kritik zur RTL-Show mit Sonja Zietlow und Dirk Steffens

Alles neu. Meint jedenfalls RTL: Dort kehrt die Reihe "Wunder unserer Erde – Das große GEO-Quiz" nun mit neuem Namen und einem eher auf Unterhaltung als auf reine Information ausgerichteten Ansatz zurück. Wie der Sender vorab bekannt gibt, soll die Show nun "noch überraschender und abwechslungsreicher" sein. Moderiert wird sie von einem durchaus originellen Duo, bestehend aus Sonja Zietlow, die sich zumindest in den Dschungelgebieten Australiens sowie in den "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Ausweichregion Südafrika gut auskennt, und vom Wissenschaftsjournalisten und Dirk Steffens.

Nun treten jeweils drei Promi-Teams gegeneinander an, um sich in Fragen rund um Naturwunder und Öko-Fakten zu messen. Wer mitspielt, könnte davon profitieren, wenn er selbst schon an exotischen Orten war und sich mit nicht ganz alltäglichen Tier- und Pflanzenwelten auskennt. In der Auftaktsendung sind die Duos lka Bessin und Sasha, Tom Beck und Motsi Mabuse sowie Michael "Mimi" Kraus und Matthias Steiner mit von der Partie.