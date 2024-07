"Sportschau: Turnen – 60 Sekunden Perfektion": ARD-Doku-Serie über Spitenturner

Die mittlerweile 30-jährige "Turnoma" Elisabeth Seitz weiß ein Lied von den Entbehrungen zu singen, zog sie sich doch vor wenigen Monaten einen Achillessehnen-Abriss zu. Immerhin 26 deutsche Meistertitel hat die deutsche Rekordmeisterin mit Einzel- und Mehrkampfwettbewerben auf ihrem Konto stehen. Dennoch kämpfte die sympathische Stufenbarren-Europameisterin von 2022 bis zuletzt um ihre vierte Olympia-Teilnahme an ihrem Spezialgerät. Leider vergeblich, denn die junge deutsche Frauenmannschaft hatte sich im Team-Wettbewerb zuvor um Bruchteile nicht für Paris qualifizieren können. So blieb kein Platz mehr für Olympia frei.

Während Barren-Weltmeister Lukas Dauser (Deutschlands "Sportler des Jahres" 2023) seinen Traum vom Olympiagold weiterverfolgt (er verletzte sich kurz vor Olympia am Oberarm), kämpft die Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz, eine von drei in Paris in den Einzelwettbewerben vertretenen deutschen Turnerinnen, für mehr Selbstbestimmung in einem "System der Abhängigkeit", in dem es in der Vergangenheit zu mehreren Skandalen kam.