"Jan Ullrich – Der Gejagte": Kritik zur Doku über den Ex-Radsportstar

Nach der zu Recht gefeierten ARD-Dokumentation "Being Jan Ullrich", die im Sommer 2022 – 25 Jahre nach dem Tour-de-France-Sieg des Radsportlers – erschien und sehr erfolgreich lief, war es für Filmemacher Sebastian Dehnhardt nicht leicht, für Amazons Konkurrenz-Produkt "Jan Ullrich – Der Gejagte" im Spätherbst 2023 noch etwas "draufzupacken". Doch die viermal 45 Minuten, die nun beim ZDF als Free-TV-Premiere laufen (Folge drei und vier: Samstag, 20. Juli, 0.00 Uhr, oder ab 19. Juli komplett in der ZDF Mediathek) lohnen durchaus eine neuerliche Beschäftigung mit demselben Thema respektive Leben. Dehnhardt, Macher von furiosen und preisgekrönten Sportfilmen wie "Nowitzki. Der perfekte Wurf" und "Klitschko", hatte neben seinem Talent und einem gegenüber der ARD sicher deutlich höheren Budget für wunderschöne Radfahrbilder, noch einen Trumpf im Ärmel: Jan Ullrich erzählt hier erstmals und ausführlich seine eigene Geschichte. Inklusive eines Quasi-Dopinggeständnisses, auf das die Welt so lange gewartet hat.

In Teil zwei, der sich mit Doping- und Spitzensport-Fördermethoden der DDR auseinandersetzt, erfährt man, wie der 13-jährige Jan Ullrich 1986 als Radsporttalent aus einem Rostocker Plattenbau auf die Kinder- und Jugendsportschule des SC Dynamo nach Berlin wechselte. Zeitzeugen und Experten vergleichen die Methoden dort mit Doping und "Förderkultur" im Westen und kommen zu dem Schluss: Skrupel davor, alles was hilft, für den Erfolg einzusetzen, hatte man auf keiner der beiden Seiten des damals noch eisernen Vorhangs. Und Jan Ullrich, der für die Doku bildstark und menschlich anrührend mit Ende 40 noch mal einige der wichtigsten Rennetappen seines Sportlerlebens abfährt – fast wie auf einer Art Jakobsweg -, spricht sichtbar erlöst und offen wie nie über die Substanz-Kultur von damals und die eigene Einstellung dazu.

Doping gehörte zur professionellen Vorbereitung dazu

"Ich bin damit in Berührung gekommen 1996 – und zwar vor der Tour de France", erzählt Ullrich im Film. "Ich war sehr jung und auch naiv, kam in ein bestehendes System rein. Das wurde mir so schmackhaft und auch so unentbehrlich gemacht, dass ich mich dann dafür entschieden habe. Meine Karriere wäre zu Ende gewesen, hätte ich es nicht gemacht." Damals fuhr der junge Profi-Radsportler bereits für das Team Telekom. Wie man sich denken kann, haben weder Team noch Sportler Schuld empfunden, weil Doping damals einfach systemimmanent war und zur professionellen Vorbereitung eines Rennsportlers dazugehörte.