Jan Ullrich warnt vor "Teufelszeug": "Hat mich fast mein Leben gekostet"

"Ich weiß alles über dich", scherzte Kurt Krömer in der neuen Ausgabe seines Podcasts "Feelings" über seinen Gast. Schließlich hatte der Moderator zwei Dokus über Jan Ullrich gesehen. "Die in der ARD war leider langweilig. Ich dachte, das ist ein Standbild", scherzte Krömer. "Der Kameramann lebte, aber es war anscheinend ein sehr alter Kameramann." Mehr berührt habe ihn indes die Produktion des Streamers Prime Video , die vor allem den Fall des einstigen Sporthelden beleuchtete. "Das war mein Jakobsweg. Da habe ich aufgeräumt", bestätigte Ullrich.

Er habe sich lange in der Abwehrhaltung verkrochen, seine Verfehlungen weggeschoben und Barrieren aufgebaut, erklärte der 50-Jährige. Das habe dazu geführt, dass er während des Drehs an Panikattacken gelitten habe. Heute sei das anders: "Ich bin froh, dass der Rucksack leichter geworden ist." Lange habe Ullrich gedacht, er könne alles alleine schaffen – aus "falschem Stolz", wie er heute weiß. "Alkohol ist dieses Teufelszeug, das kurz betäubt", erinnerte er sich. Doch der Griff zur Flasche habe das "innerliche Auffressen" nur beschleunigt.

Nach dem Ende seiner Karriere 2006 habe sich ein "schleichender Prozess" eingestellt, beschrieb Ullrich in der Rückschau: "Wein wurde zum Hobby." Noch schneller habe sich die Abwärtsspirale gedreht, als er 2018 auf Mallorca auf Whiskey umgestiegen sei: "Das hat noch mehr geballert." Doch damit nicht genug: Der Ex-Radprofi konsumierte zusätzlich Kokain, was eine "absolute Teufelsmische" ergab. In der Rückschau bilanzierte Jan Ullrich: "Das hat mich fast mein Leben gekostet."

Ein Problem, dass gefallene Sporthelden wie er selbst oder Boris Becker in der Öffentlichkeit so kritisch gesehen werden, machte Ullrich an anderer Stelle aus: "Die Wurzel liegt im deutschen Journalismus." Beim Aufstieg eines Sportlers würden die Medien Profit schlagen und im Anschluss sei "die Fallhöhe brutal hoch", kritisierte er. Ullrich zeigte sich überzeugt: "Das wird von oben geschürt." Denn von "meinen Fans und so vielen Leuten" habe er "sofort" Verständnis für seine Beichte bekommen.