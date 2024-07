"Yoga – Lifestyle mit Nebenwirkungen": Kritik zur Doku auf 3sat über die spirituelle Bewegungslehre

Als Yoga zum Trend wurde

Etwa 300 Millionen Menschen weltweit praktizieren die indische Bewegungslehre Yoga laut Statistik regelmäßig. Das Besondere an Yoga, wie man es hierzulande hauptsächlich kennt, ist, dass es sowohl auf den Körper als auch den Geist wirkt, denn es verbindet Gymnastik- mit Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen. Damit passt Yoga perfekt in den Lifestyle-Trend der letzten Jahre, in denen Selbstoptimierung, aber auch Selbstfürsorge und Achtsamkeit immer größer geschrieben werden. Kein Wunder also, dass Yoga mittlerweile auch ein lukratives Geschäft ist.