Wimbledon 2024: Alle Infos zum Zeitplan, TV-Übertragung, Favoriten und mehr

Nach den Australien Open ist vor den French Open, Wimbledon und den US Open. Es sind die höchstdotierten Turniere im n und die weltbesten Sportlerinnen und Sportler treffen hier aufeinander. Alle Infos zu den Grand Slams findet ihr hier:

French Open 2024 Die Australien Open endeten am 28. Januar 2024 mit einem spektakulären Herrenfinale zwischen dem Italiener Jannik Sinner und Daniel Medwedew. Ein Fünfsatzkrimi, den der Italiener am Ende für sich entscheiden konnte. Nun steht das nächste Grand-Slam-Turnier des Jahres mit den French Open vor der Tür, die vom 20. Mai bis zum 9. Juni 2024 in der französischen Hauptstadt Paris stattfinden. Es ist das einzige Grand-Slam-Turnier, das auf Sand ausgetragen wird und somit besondere Anforderungen an die Spieler stellt: Das Spiel auf der roten Asche ist deutlich langsamer, als auf Hartplatz und führt häufig zu längeren Matches, weshalb physische und mentale Fitness umso relevanter sind.

French Open: Zeitplan und TV-Übertragung Am Sonntag, 26. Mai 2024 starten die French Open und mit den ersten Einzelmatches der ersten Runden. Die Halbfinal-Partien werden am 6. und 7. Juni gespielt. Am 8. Juni findet die Finalpartie der Frauen statt, am 9. Juni wird das Endspiel der Männer ausgetragen. Weitere Termine zu anderen Matches, Doppel, Mixed, findet ihr hier:

Qualifikationsrunden: 20. bis 24. Mai 2024



Runde 1 bis 4: 26. Mai bis 3. Juni 2024



• Viertelfinale: 4. und 5. Juni 2024



• Halbfinale: 6. und 7. Juni 2024



• Mixed Finale: 6. Juni 2024



• Männerdoppel-Finale: 8. Juni 2024



• Frauendoppel-Finale: 9. Juni 2024



• Frauen Einzel Finale: 8. Juni 2024



• Männer Einzel Finale: 9. Juni 2024 Die French Open sind in diesem Jahr gänzlich in der Hand der Discovery-Gruppe. Alle Spiele sind live im TV und im Livestream bei Eurosport und DAZN mitzuverfolgen. Im Free-TV überträgt Eurosport 1 die Matches. Darüber hinaus werden im Pay-TV auf Eurosport 2 weitere ausgewählte Matches übertragen. Seit Januar haben Tennis-Fans auch die Möglichkeit, die Eurosport TV-Übertragung auf discovery+ zu verfolgen.

Wimbledon 2024: Weiß trifft auf Grün Am 1. Juli 2024 beginnt Wimbledon in London. Das Traditionsturnier auf dem grünen Rasen ist das einzige Grand-Slam-Turnier, das auf grünem Untergrund ausgetragen wird. Es endet am 14. Juli 2024. Das Besondere: Eigentlich tragen die Stars der Tennis-Szene Kleidung, die bunt, schrill und ausgefallen ist. Doch in Wimbledon ist alles anders: Die Kleidung muss zu 90 % weiß sein. 2013 musste der ehemalige Weltranglistenerste Roger Feder sogar seine Schuhe wechseln, da sie eine orange Sohle hatten. Die weiße Farbe basiert ursprünglich auf der Annahme, dass sich Schweißflecken dort besser verbergen lassen. Schließlich galt Tennis einmal als vornehmender Sport. Auf dem Trainingsgelände, dem Aorangi Park gelten allerdings weniger strenge Regeln: Dort dürfen die Sportler das tragen, was sie möchten.

Wimbledon: Zeitplan und TV-Übertragung: Ab sofort auf Amazon Prime! Der voraussichtliche Zeitplan des Turniers sieht wie folgt aus:

Runde 1 bis 4: 1. bis 8. Juli 2024

Viertelfinale: 9. bis 10. Juli 2024

Halbfinale: 11. bis 12. Juli 2024

Endspiel Damen Einzel: 13. Juli 2024

Endspiel Herren Einzel: 14. Juli 2024 Nach vielen Jahren bei Sky wird das hochdotierte Rasenturnier ab 2024 für die nächsten vier Jahre nun im Internet-TV von Amazon Prime Video übertragen. Erstmals konnte sich Amazon nach eigenen Angaben die Medien-Rechte für Wimbledon sichern. Bis 2027 wird Amazon das Turnier demzufolge übertragen - und das nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich. Amazon-Manager Alex Green verkündete damals in einer Mitteilung: „Wir sind stolz darauf, allen Prime-Mitgliedern die exklusive Berichterstattung der Championships ohne zusätzliche Kosten zu ihrer Mitgliedschaft anbieten zu können“.

US Open 2024 Mit den US-Open im August 2024 startet gleichzeitig auch das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Sie starten am 26. August 2024 und enden am 8. September 2024 in New York City.

US Open: Zeitplan und TV-Übertragung Vom 26. bis 31. August finden die ersten drei Runden statt. Am 7. September findet dann das große Damenfinale statt, woraufhin am 8. September das Herrenendspiel ausgetragen wird. Der voraussichtliche Zeitplan im Überblick:

• Runde 1 bis 3: 26. bis 31. August 2024

• Round of 16: 1. bis 2. September 2024

• Viertelfinale: 3. bis 4. September 2024

• Halbfinale: 5. bis 6. September 2024

• Finale Einzel Damen: 7. September 2024

• Finale Einzel Herren: 8. September 2024

Die US Open sind auch in diesem Jahr wieder live im TV zu verfolgen und zwar auf Eurosport und auch im Eurosport Stream. Darüber hinaus sind die Spiele auch beim Streaming-Anbieter DAZN zu sehen.

Favoritencheck - Damen Zu den Favoritinnen der noch ausstehenden Grand-Slam-Turniere muss in jedem Fall die Weltranglistenerste Iga Swiatek gezählt werden. Die erst 22 Jahre alte Polin führt die Weltrangliste mit aktuell 10.105 Punkten an. Bereits 2022 und 2023 konnte sie die French Open für sich entscheiden und auch für die anderen Grand-Slams ist sie eine der absoluten Topfavoritinnen: 2022 gewann sie auch die US Open. Ebenso gehören die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka und die Weltranglistendritte Coco Gauff zu den Titelanwärterinnen.

Letztere konnte die US Open im vergangenen Jahr gewinnen und damit ihren ersten Grand-Slam-Titel überhaupt für sich entscheiden. Was für ein Erfolg für die gerade erst 19-jährige US-Amerikanerin. Aryna Sabalenka gewann die Australien Open 2023 und 2024. Auch Jelena Rybakina und Marketa Vondrousova, die Wimbledon 2022 und 2023 gewinnen konnten, müssen zu den Favoritinnen gezählt werden. Bei den deutschen Damen sieht es aktuell nicht ganz so rosig aus: Die größte deutsche Hoffnung ist die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber, die sich nach der Babypause aktuell zurück an die Weltspitze kämpft. Ein langer Weg steht ihr noch bevor, das weiß sie selbst: Wird sie womöglich bei einem der noch anstehenden Grand-Slams zuschlagen können? Wir drücken ihr die Daumen.

Favoritencheck - Damen Bei den Herren führt kein Weg an dem Weltranglistenersten Novak Djokovic vorbei. Er muss bei allen Events zu den Topfavoriten gezählt werden. In den Jahren 2021 und 2022 konnte er Wimbledon für sich entscheiden. Bei den French Open und den US Open ist er in diesem Jahr sogar der Titelverteidiger. Ebenso stark ist der Spanier Carlos Alcaraz einzuschätzen. Der Wimbledonsieger des vergangenen Jahres und Gewinner der French Open 2022 zählt zum engen Favoritenkreis. Auch Daniil Medwedew, aktuell Weltranglistendritter und Gewinner der US Open 2021 ist ein heißer Kandidat im Kampf um den Titel. Dazu gesellt sich der junge Italiener, Jannik Sinner, der erst im Januar bei den Australien Open sein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte.