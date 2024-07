Markus Söder überrascht bei "Inas Nacht" mit Aussagen: "Dem Kubicki würde ich nix abkaufen"

Rock am Ring, splash!, Wacken und Deichbrand

Festivals im TV: Hier findest du eine Übersicht der Open-Air-Konzerte 2024

Jeden Sommer pilgern Tausende von Musik-Fans zu Festivals wie Rock am Ring, Hurricane und Deichbrand. Wer keine Lust auf die lange Anfahrt hat oder das Eintrittsgeld sparen möchte, der kann viele Festivals auch am heimischen Fernseher oder am PC verfolgen. Hier erfährst du, wann und wo du die besten Konzerte zu sehen bekommst.

