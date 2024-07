"Clockwork Orange": Kritik zum Kultfilm von Stanley Kubrick mit Malcolm McDowell

Ein besonderer Kultfilm

Diesen Augen kann sich niemand entziehen. Wenn Alex (Malcolm McDowell) zu Beginn von "Clockwork Orange" herausfordernd in die Kamera schaut, wirkt das wie eine Einladung zum Voyeurismus. Sein spöttisches Lächeln besiegelt den Pakt mit dem Zuschauer, der unversehens zum Komplizen gemacht wird. Nie war Stanley Kubrick zynischer, nie provokanter und niemals politischer als in dem bitterbösen Film, mit dem er sich 1971 ein Denkmal setzte. ARTE wiederholt das Meisterwerk, das auf dem gleichnamigen Roman von Anthony Burgess basiert – und zeigt im Anschluss in der Doku "Clockwork Orange – Im Räderwerk der Gewalt", wie die Gesellschaft auf den Film reagierte und von ihm geprägt wurde.