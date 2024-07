"Morden im Norden - Gestohlenes Glück": Infos zur Krimi-Folge mit Sven Martinek und Ingo Naujoks

Die 19-jährige Celina Meier aus Lübeck war Auszubildende in einem Fahrradladen. Sie hat keine Angehörigen und ist in Pflegefamilien aufgewachsen. In der Rechtsmedizin erleben die Kommissare Finn Kiesewetter und Lars Englen eine böse Überraschung. Celina war schwanger und starb an den direkten Folgen einer Entbindung. Aber wo ist das Baby?