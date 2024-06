Fans feiern Christoph Kramer und Per Mertesacker während TV-Übertragung: "Ein bisschen unangenehm"!

Fans feiern Experten-Duo, Mertesacker ist es "ein bisschen unangenehm"

Zum Glück hält die restlichen Spielminuten nicht nur das Wetter, sondern auch Manuel Neuer, was auf sein Tor kommt. So gewinnt nach Toren von Havertz und Musiala Deutschland erstmals seit acht Jahren wieder ein K.o.-Spiel bei einem Turnier. Jawohl, zum ersten Mal seit acht Jahren! Das wird an diesem ZDF-Abend so penetrant oft wiederholt, dass Kramer – die Rolle kann er auch – den Medienkritiker rausholt: "In acht Jahren sind nur drei Turniere. Das hört sich krasser an, als es ist."