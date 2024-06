"Sommerhaus"-Fluch schlägt wieder zu: Dramatische Trennung bei Walentina und Can

Walentina macht Schluss – „Endgültig“

Bereits im April machten Trennungsgerüchte die Runde. Walentina Doronina und Can Kaplan sollen sich getrennt haben. Anlass dazu gaben Worte auf Instagram, welche die ehmalige „Promi Big Brother“ Teilnehmerin selbst postete: „Für mich beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste“. Zeilen, die aufhorchen lassen. Kurz darauf sprach sie bei RTL auch öffentlich von einer Beziehungskrise: „Can und ich haben aktuell eine Beziehungspause, Krise oder wie man das nennt. Genau definieren kann ich das Ganze nicht“. Doch im Mai dann die Wende: Sie zeigten sich wieder verliebt auf einer Boxveranstaltung. Can sprach damals davon, nun achtsamer zu sein und mehr Zeit mit seiner Liebsten verbringen zu wollen. Und jetzt einen Monat später gehen die beiden wohl endgültig getrennte Wege, wie Doronina auf Instagram verkündete: „Ich habe mich endgültig von Can getrennt- war lange überfällig“. Unter anderem wirft sie ihrem Ex vor, ohne ihre Erlaubnis in ihre Wohnung eingebrochen zu sein. Hat dieses Ereignis das Fass zum Überlaufen gebracht? Es scheint so. Sie betonte zumindest: „Ich werde dich nicht mehr schützen“. Im vergangenen Jahr nahmen beide am „Sommerhaus der Stars“ teil, wurden aber vorzeitig von der Produktion ausgeschlossen, da es Handgreiflichkeiten zwischen Can Kaplan und Gigi Birofio gegeben hatte.