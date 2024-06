"Eine wie diese": TV-Kritik zum 3sat-Film über sexistische Vorurteile

Mit "Eine wie diese" (2015, Regie: Franziska Buch) unternimmt 3sat einen Ausflug in die 1970-er, als Deutschland noch ein Chauvi-Land war. Noch bis 1977 legte das BGB fest, dass Frauen in Deutschland nur arbeiten dürfen, "soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist".