Christoph Kramer und Per Mertesacker über die 'Spielermaterial'-Debatte

Im "Bild"-Podcast "Phrasenmäher" haben die beiden Weltmeister von 2014 nun geschildert, wie sie die Aufregung wahrgenommen haben. "Ich muss sagen, mir tat Jochen in der Situation ein bisschen leid", gibt Gladbach-Profi Kramer zu Protokoll. Breyer müsse "als Moderator schon mal auf ein, zwei Dinge hinweisen und allen Meinungen, die es in Deutschland gibt, einen Raum geben". Dennoch habe er sich sehr gewundert: "Ich kannte die Diskussion ehrlich gesagt gar nicht und dachte erst, er will einen Witz vorbereiten."

Im Podcast gehen Mertesacker und Kramer auch auf Gerüchte ein, sie würden sich in Wahrheit nicht ausstehen können. "Das denken tatsächlich total viele Leute, und das liegt am Blick von Per", vermutet Kramer. "Er hat im Fernsehen ja nur einen Gesichtsausdruck und den zieht er gnadenlos fünfeinhalb Stunden durch. Er blickt mich immer nach dem Motto an: 'Was laberst du denn da?' Meine Mutter hat mir auch schon mal gesagt: 'Der Per, der guckt dich aber böse an, Schatz.' Dabei liebe ich Per 10 von 10!"