"Rambo": TV-Kritik zum zeitlosen Action-Klassiker auf VOX mit Sylvester Stallone

Es hätte ein schöner Abschluss werden können: Am Ende von "John Rambo" (2008) kehrt die Titelfigur alias Sylvester Stallone nach Jahrzehnten im Exil nach Hause zurück. Man sieht ihn den langen Weg zur alten Farm seines Vaters entlang gehen. Ein würdiges Ende, hätte sich der Kreis mit der ziellosen Wanderung am Anfang von "Rambo" im Jahr 1982 doch damit geschlossen. Doch Stallone juckte es noch einmal in den Fingern – der Film "Rambo: Last Blood" (2019) war die Folge. Viele Fans hätten sich gewünscht, dass der heute 77-Jährige dem Impuls widerstanden hätte. Trösten kann da wohl nur besagter erster "Rambo"-Film , mancherorts unter dem Zusatz "First Blood" erschienen, den VOX nun als Wiederholung zeigt. Der Auftakt der Reihe gehört nach Auffassung vieler zu den besten Action-Filmen der letzten Jahrzehnte.