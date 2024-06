Radsport-Boom: Warum junge Menschen die Tour de France jetzt lieben lernen

Der Sportsommer 2024 gibt einem keine Atempause. Die Fußball-EM in Deutschland rollt noch und ab 26. Juli finden die Olympischen Spiele in Paris statt. Dazwischen gequetscht hat sich die Tour de France, die am Samstagnachmittag, 29. Juni, beginnt. Das Erste und Eurosport berichten. Im Vorfeld der sehr besonderen 111. Tour, die in Italien startet und mit einem Zeitfahren von Monaco nach Nizza endet, also erstmals den Schlussakkord in Paris auslässt, äußerte sich ARD-Radsportexperte und Tourstimme Florian Naß zum gestiegenen Interesse am Event. Im Interview mit der Agentur teleschau sagte der 56-Jährige, dass die Einschaltquoten seines Sender im letzten Jahr sehr erfreulich gewesen seien. "Vor allem freut uns, dass wir auch ein sehr junges Publikum erreichen. Der Altersschnitt bei den Zuschauenden wurde gesenkt."