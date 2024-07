"Bellingham nervt mich": ZDF-Experte Christoph Kramer zieht Fazit nach England-Spiel

England schafft den unverdienten Sieg gegen die tapferen Slowaken in der Verlängerung. Experten wie Chris Kramer und Per Mertesacker sind sich einig: Das Spiel der Engländer war schlecht. Trotz des Sieges: Kritische Stimmen überwiegen.

Fußball kann echt paradox sein

Da kann ein 1:1 in der 95. Minute und das 2:1 in der 92. Minute fallen. Und eine lange bestürzend einfallslos agierende Truppe doch noch gewinnen. Dank eines unverdienten Ausgleichs in der unangemessen ewigen Nachspielzeit der regulären Spielzeit und einem anschließenden Blitztor in der Verlängerung.