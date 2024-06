Umfragen zeigen: Biden verliert erstes TV-Duell gegen Trump

Beim ersten TV-Duell im Wahljahr trafen Joe Biden und Donald Trump in Atlanta aufeinander. Erste Umfragen zeigen: Trump konnte deutlich mehr Zuschauer von sich überzeugen.

Über vier Monate vor den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November haben die beiden Kontrahenten Joe Biden und Donald Trump ihr erstes TV-Duell ausgetragen. In Atlanta im US-Bundesstaat Georgia trafen der demokratische Amtsinhaber und sein republikanischer Vorgänger im Amt ähnlich feindselig aufeinander wie schon vor vier Jahren: Trump warf Biden vor, der "schlechteste Präsident" in der Geschichte der USA zu sein, Biden bezeichnete seinen Kontrahenten als "Trottel" und "Lügner".