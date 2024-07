Heart-Sängerin Ann Wilson schockt Fans mit Krebsdiagnose!

Die geplante Tour der Kult-Rockband Heart wurde abgesagt. Sängerin Ann Wilson leidet an Krebs und wird sich das restliche Jahr zurückziehen, um vollständig zu genesen. Auf Instagram erklärt sie, dass sie 2025 wieder auf der Bühne stehen will.

Zwei Jahrzehnte, bevor Seattle gedanklich untrennbar mit dem Phänomen Grunge verbunden werden sollte, brachte die Stadt bereits eine der erfolgreichsten amerikanischen Rockbands der späten 70er- und frühen 80er-Jahre hervor. Die Schwestern Nancy und Ann Wilson erreichten mit den Alben ihrer Gruppe Heart mehrfach Platin und schufen mit Hits wie "Magic Man", "Barracuda" oder dem Klassiker "All I Wanna Do Is Make Love To You" unvergessene Radiohymnen.

Noch in diesem Jahr sollten zahlreiche Fans in den USA und Kanada in den Genuss kommen, die Hits von Heart live zu hören. Doch daraus wird nichts – denn Ann Wilson leidet an Krebs. Wie die Frontfrau der Band am Dienstag auf Instagram mitteilte, sind die mehr als 40 geplanten Auftritte in diesem Jahr abgesagt.