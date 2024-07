Falko Ochsenknecht: Der Star aus 'Berlin – Tag & Nacht' ist tot

Zuletzt hatte Til Schweiger mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Erst hatte er eine offene Wunde am Bein, die dann zu einer Sepsis führte. Dann wurde bekannt, dass der 60-Jährige eine Herzoperation benötigt. Und nun hört man seit Wochen nichts mehr von dem Schauspieler. Viele Fans machen sich große Sorgen.

Wie "Berlin Live" berichtet, sei Ochsenknecht "völlig überraschend" im Alter von 39 Jahren gestorben. Enge Freunde Ochsenknechts sollen am Mittwochmorgen den Tod des Schauspielers gegenüber dem Portal bestätigt haben. Demnach sei der einstige "Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies"-Kandidat leblos in seiner Wohnung in Friedrichshain aufgefunden worden, bei der Todesursache soll es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen plötzlichen Herztod handeln. Mittlerweile bestätigte auch RTL den Tod des beliebten Serienstars.