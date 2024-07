Alessia Herren: Daher kennt man die "Sommerhaus"-Teilnehmerin

Die Tochter des verstorbenen Schlagersängers und Reality-TV-Darstellers Willi Herren tritt in die Fußstapfen ihres Vaters. Mittlerweile hat sie sich im Fernsehen einen Namen gemacht.

Alessia Herren kommt im Jahr 2002 als Sohn von Willi Herren zur Welt. Obwohl sie nach der Trennung ihrer Eltern bei ihrer Mutter aufwächst, hat sie ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Das erste Mal ist Alessia im Jahr 2015 in der Doku-Soap "Die Herrens – Willis wilde Welt" zu sehen: In der Sendung gibt ihr Vater Einblicke in sein Privatleben, für Alessia wird die Serie zur TV-Premiere. Im April 2021 verstirbt Willi Herren im Alter von nur 45 Jahren – ein schwerer Schlag für seine damals 19-Jährige Tochter.

Alessia in den Fußstapfen ihres Vaters Beruflich orientiert sich die junge Frau klar an ihrem Vater. Schon 2019 ist sie in der Sendung "Ab ins Kloster – Rosenkranz statt Randale" zu sehen, in der sie acht Tage in einem Kloster leben muss. Hier macht Alessia mit ihrer Kompromisslosigkeit und ihren Ausrastern Schlagzeilen – und zieht die Aufmerksamkeit anderer Reality-Produzenten auf sich.

Nur ein Jahr später zieht sie in den "Promi Big Brother"-Container. Nur drei Jahre zuvor war auch ihr Vater in der ProSieben-Sendung zu sehen gewesen. Doch nach nur drei Tagen ist Schluss für Alessia, sie wird von den Zuschauern aus der Sendung geworfen. 2021 nimmt sie dann am "Kampf der Realitystars" teil – auch hier hat ihr Vater Willi schon mitgemacht. Hier erreicht Alessia den 10. Platz. Nach einer längeren Pause will die 22-Jährige nun mit ihrem Freund Can im "Sommerhaus der Stars" um das Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen.