"Bares für Rares"-Händler im Kampf um einen besonderen Ring: "Mach es auch nicht, sonst hau ich dich"

"Das habe ich selten gehört von der Frau Doktor", lächelte Horst Lichter zuvor, als Heide Rezepa-Zabel gar nicht mehr aus dem Schwärmen rauskam. Doch das Schmuckstück hatte es nicht nur der Expertin ganz schön angetan. Selbst Horst Lichter steckte sich den Ring gleich an den Finger, denn "der überzeugt einfach". Nachdem er sich samt Schmuck an der Hand näher betrachtet hatte, meinte er noch: "Das ist ein Statement." Und Heide Rezepa-Zabel konnte nur zustimmend nicken, denn der Ring und vor allem die Steine hatten es ganz schön in sich.

Anaisio Guedes, der neue Händler bei 'Bares für Rares', hat eine beeindruckende Geschichte. Vom armen Jungen im brasilianischen Regenwald hin zum erfolgreichen Galeristen in Deutschland. In seiner ersten Folge erwarb er ein Glasobjekt von Günther Uecker.

Verkäuferin Annegret aus Stolberg hatte den Entourage-Ring von ihrer Mutter geerbt. Doch er war ihr zu wertvoll, um ihn öfter zu tragen. Und wertvoll war er wirklich. Das erkannte Rezepa-Zabel in erster Linie an den hochwertigen Steinen: Brillanten im Altschliff und ein kornblumenblauer Saphir als Mittelstein aus Sri Lanka. "Der Mittelstein, mmh", brummte die Expertin, als hätte sie eine Süßigkeit im Mund. "Der ist wirklich gut", schwärmte sie. Lichter hielt inne und brummte gleich mit: "Mmh, das habe ich selten gehört von der Frau Doktor." Das hieß, der natürliche Stein war in der Tat ein Highlight und das in 3,5 Karat. "Wunderschön", säuselte die Expertin weiter.