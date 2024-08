Rekordpreis bei 'Bares für Rares': Historischer Verkauf schockiert alle

In der neuesten XXL-Ausgabe von 'Bares für Rares' wurde ein bislang unerreichter Rekordpreis erzielt. Ein Smaragd und ein Jaguar E-Type sorgten für wahre Begeisterungsstürme bei Händlern

Die XXL-Ausgabe von "Bares für Rares" begann mit einem Knaller und endete mit einem Feuerwerk. Schon die erste Rarität sorgte für Freudentränen, denn der Verkäufer hatte im wahrsten Sinne keine Ahnung, welchen Schatz er da mit ins historische Kloster Eberbach im Rheingau gebracht hatte. Robert aus Tauberbischofsheim kam im Auftrag seines besten Freundes, der ihm ein Pendel-Collier aus dem Familienbesitz mitgegeben hatte. Die Schmuckexpertin Wendela Horz erkannte in der Platin-Kette eine Marriage aus der Zeit um 1910 und 1930.

Horz begründete: "Er ist von wunderbarer Reinheit, das ist sehr selten bei einem Smaragd." Robert verriet den Wunschpreis: "Ich muss mindestens 5.000 Euro mitbringen." Womit er nicht gerechnet hatte: Der Wert war mit 10.000 Euro doppelt so hoch. Freudig tanzte er mit der Händlerkarte Richtung Händlerraum: "Mir sind Tränen in die Augen geschossen. Ich habe echt gedacht, das ist Wahnsinn!"

"Mir sind die Tränen in die Augen geschossen"

Schmuckhändlerin Susanne Steiger erblickte die Kette: "Wow! Oh mein Gott! Wie wunderwunderschön!" Sie eröffnete die Verhandlung mit 8.000 Euro, und schnell war die Expertise übertroffen. Robert erzählte: "Als die Wendela diese Expertise gemacht hat, mir sind die Tränen in die Augen geschossen, weil ich wusste nicht, was ich da mitgekriegt hatte."