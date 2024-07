Olympiasieger erklärt ängstlichem ZDF-Moderator: "darfst sagen, was du willst"

Am vierten Tag der Olympischen Spiele in Paris beherrschen Doping-Skandale und die verschmutzte Seine die Schlagzeilen. Deutsche Athleten zeigen starke Leistungen, während Jan Frodeno im ZDF einen verbalen Freifahrtschein verteilt.

Mooooment, so schlecht war das nicht, was die deutschen Olympioniken in Paris boten. Gut, es gab keine Medaillen, aber: Die 3x3-Basketball-Damen demontierten Olympiasieger USA, die deutschen Handballerinnen gewannen das erste Spiel der Olympia-Geschichte, Sven Schwarz lieferte ein beherztes 800-Meter-Freistil-Finale und wurde Fünfter. Und Beckenkeulkumpel Josha Salchow qualifizierte sich für das 100-Meter-Freistil-Finale – als erster deutscher Sprintschwimmer seit 1992! Trotzdem regierten – neben der ersten gleißenden Gold-Show von Turnkönigin und Mediendarling Simone Biles (USA) im Mannschaftsturnwettbewerb – die düsteren Nachrichten.

Der Plüschgockel vom ZDF hat immer noch keinen Namen. Beinahe genauso schlimm: Der Triathlon der Männer wurde abgesagt. Seine oder nicht Seine? Erst mal nicht, vielleicht aber doch morgen. "Es gibt noch Hoffnung", sagte Bundestrainer Thomas Moeller. Ob man das beim Thema Doping auch sagen kann? Da gerieten zwei weitere chinesische Schwimmer in Doping-Verdacht – und die Anti-Doping-Organisation WADA in Erklärungsnot. Allein: Sie sagt nix.

Dreck in der Seine und im WADA-Doping-Sumpf

"Es ist schwierig", sagte gestern Angelina Köhler im ZDF, die von einer Chinesin im Kampf um Olympia-Bronze ausgebremst wurde. Eine der 23 chinesischen Schwimmenden, die sich 2021 angeblich über "kontaminiertes" Essen unwissentlich mit dem Doping-Präparat TMZ "verseucht" hatten. Jetzt enthüllte die "New York Times", dass Ende 2022 zwei weitere Chinesen positiv getestet wurden, auf ein S1-Medikament (anabole Substanzen), ein in der Dopingszene weit verbreitetes Präparat. "Eigentlich hätten sie sofort gesperrt werden müssen", meinte ein Experte der "New York Times". Wurden sie aber nicht. Die WADA schluckte die Erklärung der Chinesen, man habe das Präparat unwissentlich bei einem Besuch eines Burger-Restaurants "aufgenommen". Die WADA ließ erklären, dass sie keine Veranlassung habe, an den Erklärungen zu zweifeln.