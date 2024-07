Roland Kaiser als Wachsfigur: So hat der Schlagerstar reagiert

Eine eigene Figur im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds ist eine ganz besondere Ehre, doch Roland Kaiser hat sie sich redlich verdient: In diesem Jahr feiert der Schlager-Star sein 50. Bühnenjubiläum. Das begeht er mit einer Konzerttournee, zusätzlich wurde er von der Deutschen Post mit einer eigenen Briefmarke geehrt. Nun also auch die Gratulation von Madame Tussauds in Form einer Wachsfigur.